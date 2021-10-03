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Общество

Эксперт рассказал, как внешность влияет на размер зарплаты

Руководители и HR-службы некоторых компаний по-прежнему отдают предпочтение высоким и стройным людям, принимая новых сотрудников на работу, рассказала магистр психологии, психотерапевт Элина Ландман в интервью радио Sputnik.

Она уточнила, что предрассудки работодателей, основанные на внешности, касаются и мужчин, и женщин.

По мнению эксперта, на собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат, поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел.

Кроме того, от внешнего вида зачастую зависит и размер заработной платы.

Однако стереотипы о потенциальных способностях высоких мужчин влияют лишь на финансовое положение наемных работников, пояснила психолог. Владелец бизнеса невысокого роста, наоборот, может выигрывать на фоне рослых конкурентов благодаря своим психологическим особенностям.

Ландман рассказала, что Альфред Адлер (австрийский психолог, создатель системы индивидуальной психологии) подробно расписал «комплекс Наполеона», согласно которому у невысоких людей включается компенсаторный режим, то есть нехватка роста включает дополнительные лидерские качества, смелость, даже агрессию. Это очень хорошо проявляется у крупных бизнесменов и владельцев компаний.

Кроме того, психолог отметила, что на заработок и карьеру женщины влияет индекс массы тела.

Некоторые руководители могут воспринимать женщину с высоким индексом массы тела как человека, который ведет неправильный образ жизни и недостаточно энергичен. Они предполагают, что у такой женщины просто нет энергии на созидание — ни на созидание красоты, ни на то, чтобы творить на работе.

Поэтому, если не получается сбросить вес, соискательница должна излучать уверенность в себе, советует Ландман.

«Когда женщина довольна собой, когда ее устраивает собственный вес, создается впечатление, что она принимает верные решения как для себя, так и для компании», — заключила психолог.

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