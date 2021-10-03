Стали известны результаты областных соревнований по воркауту на кубок губернатора области

21:04, 03 октября 2021, ПАИ

Стали известны результаты областных соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Соревнования проходили в разных возрастных категориях. В номинации WORKOUT FREESTYLE в категории 14-17 лет 1-е место занял Никита Мухин (Псков), 2-е место – Даниил Файн (Псков), 3-е место – Денис Макаренко (Великие Луки). В категории 18-35 лет: 1-е место – Глеб Сень (Псков), 2-е место – Андрей Смирнов (Псков), 3-е место – Вячеслав Тупахин (Великие Луки).

В номинации WORKOUT GAMES в категории 14-17 лет 1-е место занял Матвей Михайлов (Струги Красные), 2-е место – Никита Пустяков (Невель), 3-е место – Даниил Дроздов (Невель). В категории 18-25 лет: 1-е место – Александр Григорьев (Псков), 2-е место – Виталий Борисов (Великие Луки), 3-е место – Станислав Егоров (Великие Луки). В категории 26-35 лет: 1-е место – Сергей Бушменков (Псков), 2-е место – Александр Ермолин (Псков). И в категории 36 лет и выше 1-е место занял Константин Маслов (Псков), 2-е место – Владимир Игнатьев (Струги Красные).

Кроме того, в женской категории 18-35 лет 1-е место заняла Марианна Филюкова (Псков).

Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout — сообщество твоего развития» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров — АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковского городского Собрания депутатов Дениса Иванова, Псковского городского молодёжного центра.