Стали известны результаты областных соревнований по воркауту на кубок губернатора области
Стали известны результаты областных соревнований по воркауту на кубок губернатора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Соревнования проходили в разных возрастных категориях. В номинации WORKOUT FREESTYLE в категории 14-17 лет 1-е место занял Никита Мухин (Псков), 2-е место – Даниил Файн (Псков), 3-е место – Денис Макаренко (Великие Луки). В категории 18-35 лет: 1-е место – Глеб Сень (Псков), 2-е место – Андрей Смирнов (Псков), 3-е место – Вячеслав Тупахин (Великие Луки).
В номинации WORKOUT GAMES в категории 14-17 лет 1-е место занял Матвей Михайлов (Струги Красные), 2-е место – Никита Пустяков (Невель), 3-е место – Даниил Дроздов (Невель). В категории 18-25 лет: 1-е место – Александр Григорьев (Псков), 2-е место – Виталий Борисов (Великие Луки), 3-е место – Станислав Егоров (Великие Луки). В категории 26-35 лет: 1-е место – Сергей Бушменков (Псков), 2-е место – Александр Ермолин (Псков). И в категории 36 лет и выше 1-е место занял Константин Маслов (Псков), 2-е место – Владимир Игнатьев (Струги Красные).
Кроме того, в женской категории 18-35 лет 1-е место заняла Марианна Филюкова (Псков).
Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout — сообщество твоего развития» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров — АО СЗ «ПсковЖилСтрой», депутата Псковского городского Собрания депутатов Дениса Иванова, Псковского городского молодёжного центра.
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