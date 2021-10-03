Эксперт заявил, что аккумулятор телефона может взорваться от переохлаждения

21:27, 03 октября 2021, ПАИ

Когда температура воздуха опускается ниже нуля, в первую очередь страдает аккумулятор, который может взорваться от неподходящих погодных условий. Об этом рассказал обозреватель журнала Computer Reseller News Александр Маляревский на радио Sputnik.

Он сообщил, что нельзя допускать переохлаждения батареи, так как это сложная химия. Переохлаждение может привести к взрыву батареи или снижению её эффективности.

Маляревский добавил, что батарея смартфона — наиболее уязвимая часть конструкции телефона после дисплея.

Он порекомендовал переложить гаджет из внешнего кармана во внутренний при отрицательной температуре воздуха – более активные попытки согреть устройство могут его испортить.

Эксперт заключил, что если осенью или зимой оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то он вполне может разогреться градусов до 60. При выходе из температурного диапазона вверх батарея может потечь и убить всю электронику смартфона.