Диетолог назвала продукты, которые приводят к развитию во взрослом организме опасных заболеваний

21:38, 03 октября 2021, ПАИ

Некоторые продукты могут привести к развитию во взрослом организме опасных заболеваний. Об этом заявила врач-диетолог Анна Петрова в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач рассказала, что людям старше 45 лет нужно отказаться от сладкой выпечки, поскольку в этом возрасте мучное имеет крайне пагубное воздействие на организм. Её потребление негативно сказывается на коже, вызывает отёчность, замедляет умственную деятельность и портит фигуру.

Диетолог рекомендует искать альтернативы сладостям: это торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, сухофрукты.

Помимо прочего, людям старшего возраста следует исключить из рациона сахар и его производные — шоколад, конфеты, мармелад, поскольку эти продукты ведут к развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера.

Врач советует заменить шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять тёмный шоколад.

Также людям старше 45 противопоказаны консервы, алкогольные напитки и любые виды переработанного мяса — колбасы, бекон, сосиски.