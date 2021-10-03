Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше

22:08, 03 октября 2021, ПАИ

Россияне, не имеющие возможности устроиться на работу в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на заслуженный отдых на два года раньше, сообщает «Российская газета» со ссылкой на одно из региональных отделений Пенсионного фонда России.

В ПФР отметили, что страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21.

В ведомстве добавили, что лучше обратиться с соответствующим заявлением заранее, чтобы избежать случаев неполучения пенсии за период между прекращением выплаты досрочной пенсии как безработному гражданину и датой назначения страховой пенсии по старости.