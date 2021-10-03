Российский борец стал чемпионом мира по спортивной борьбе
Российский 23-летний борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов победил американца Дэйтона Фикса в финальной схватке чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 61 кг, пишет ТАСС. Соревнования проходят в Осло.
На его счету победа на чемпионате Европы 2021 года и индивидуальном Кубке мира 2020 года, а также две победы на чемпионате России (2020, 2021).
Бронзовые награды получили японец Тосихиро Хасегава и армянин Арсен Харутюнян.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.
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