Российский борец стал чемпионом мира по спортивной борьбе

22:20, 03 октября 2021, ПАИ

Российский 23-летний борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов победил американца Дэйтона Фикса в финальной схватке чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 61 кг, пишет ТАСС. Соревнования проходят в Осло.

На его счету победа на чемпионате Европы 2021 года и индивидуальном Кубке мира 2020 года, а также две победы на чемпионате России (2020, 2021).

Бронзовые награды получили японец Тосихиро Хасегава и армянин Арсен Харутюнян.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.