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Общество

Эксперты прогнозируют аномально снежную зиму в России

Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра «Фобос».

Несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, а некоторые ученые даже предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

Отмечается, что в этом сезоне на некоторые российские регионы уже обрушилась пурга и начались снегопады и даже штормы: это Чукотка, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь.

Метеорологи сообщили, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

Самые значительные аномалии прогнозируют в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

По мнению специалистов, в Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.

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