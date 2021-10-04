Порядка 2 тысяч рублей тратят россияне на питомцев ежемесячно

08:16, 04 октября 2021, ПАИ

Порядка 2 тысяч рублей тратят россияне на домашних животных ежемесячно. Об этом заявили 68% участников исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, пишет газета «Известия».

В 2019 году жители РФ в среднем отдавали на 500 рублей меньше за содержание питомцев. Свыше 5 тыс. рублей в месяц тратят только 4% хозяев. Наибольшие расходы на домашних животных — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Сейчас домашних животных держат 49% российских семей, что на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году. Дороже всего людям обходятся корма для питомцев, ветеринарные товары и услуги. При этом в период пандемии владельцы домашних животных стали обращаться реже к ветеринарам (за два года этот показатель снизился с 46 до 38%). Вырос спрос на сопутствующие товары для животных — одежду, аксессуары и игрушки покупали 37% владельцев питомцев.

«Это связано в том числе с ростом числа владельцев животных, ведь для нового члена семьи одномоментно закупаются все вещи, чтобы быт животного был максимально комфортным и веселым. Рынок зоотоваров и услуг оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии», — отметила эксперт аналитического центра НАФИ Мария Карпова.