На 22% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области

08:33, 04 октября 2021, ПАИ

За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области составил 22%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что число новых случаев продолжает расти. Коечный фонд увеличен до 700 мест. Всего в регионе зарегистрировано 51 176 случаев COVID-19, в том числе 197 — за минувшие сутки. Выздоровели 43 598 пациентов, из них 8 — за прошедшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 792 жителей области.