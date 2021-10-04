В Псковской области привились от коронавируса 47% населения от требуемого количества
В Псковской области вакцинировано от коронавируса 47% населения от требуемого количества. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Он констатировал, что до коллективной защиты еще далеко. 185 013 жителей региона сделали первую прививку от COVID-19, 175 600 — вторую. 4514 человек прошли ревакцинацию.
Использовано 76,5% поступившей в регион вакцины.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 22%.
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04 октября 2021
В Псковской области привились от коронавируса 47% населения от требуемого количества