В Псковской области привились от коронавируса 47% населения от требуемого количества

08:57, 04 октября 2021, ПАИ

В Псковской области вакцинировано от коронавируса 47% населения от требуемого количества. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он констатировал, что до коллективной защиты еще далеко. 185 013 жителей региона сделали первую прививку от COVID-19, 175 600 — вторую. 4514 человек прошли ревакцинацию.

Использовано 76,5% поступившей в регион вакцины.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 22%.