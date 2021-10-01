Много точек над i. Главные события месяца глазами экспертов. Сентябрь 2021

09:40, 04 октября 2021, ПАИ

Горячий получился сентябрь. Завершился целый ряд важных для страны и области процессов, возобновлены или стартовали новые. Получены ответы на вопросы, поставленные избирательной кампании, расставлено множество точек над i, еще яснее стало, кто есть кто. Казалось бы, время выдохнуть, но нет. Новый сезон начинается, поднять занавес!

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на его основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

ТОП-5

5 МЕСТО. Председателем Псковского областного Собрания вновь избран Александр Котов

30 сентября на первой сессии Псковского областного Собрания тайным голосованием депутаты избрали председателем регионального парламента Александра Котова.

Для Александра Котова это уже третий созыв Собрания, которым коллеги доверили ему руководить. За 10 лет своей деятельности спикером Котов уверенно вел региональный парламент сквозь политические тернии, через порой весьма непростые и эмоциональные дискуссии между депутатами, через обсуждение часто сложных и непопулярных инициатив. За эти годы репутация Александра Котова как эффективного политика и медиатора только укрепилась.

Эксперты Псковского агентства информации указывают на то, что при межпартийных консультациях по поводу кандидатур на пост председателя Собрания депутаты пришли к единому мнению. Никаких альтернативных кандидатов не было выдвинуто ни до, ни во время сессии. «Фигура спикера — это лакмусовая бумажка состояния дел в законодательном органе власти. Было консолидированное решение, которое базировалось на опыте и репутации предлагаемой кандидатуры. А значит, можно прогнозировать конструктивную работу Псковского областного Собрания и дальше», - отметил один из экспертов.

«Мы были свидетелями, что еще во время кампании время от времени вбрасывались слухи о том, что новым председателем Собрания будет кто-то другой. Но при всем уважении ко всем депутатам, только Котов обладает такой крепкой репутацией и политическим опытом», - согласился другой эксперт, представляющий одну из оппозиционных партий, вошедших в состав областного парламента.

Стоит также напомнить, что Александр Котов был одним из главных двигателей реформы Собрания: именно он выступал в пользу улучшения качества работы депутатского корпуса через сокращение его численности. И оказался прав: конкурентная борьба на выборах оказалась напряженной, в итоге в региональном парламенте нет ни одной проходной фигуры.

4 МЕСТО. По решению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на достройку кампуса ПсковГУ выделены дополнительные средства. Названа новая дата сдачи кампуса в эксплуатацию

Вопрос с окончанием ремонта кампуса ПсковГУ и его запуском уже не первый год тревожит псковичей. Основания для этого есть: смена подрядчика, судебные процессы между ним и заказчиком работ, перенос сдачи кампуса каждый раз на новый срок. Легенда о проклятом месте (долгострою — еще гостинице «Интурист» — идет четвертый десяток), кажется, получила новую почву для возрождения.

В сентябре на достройке кампуса побывали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель председателя Совета Федерации, наш сенатор Андрей Турчак. Последний выбил из подрядчика финальную дату сдачи в эксплуатацию — 26 декабря. Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил о том, что регион получит на окончание строительства недостающую сумму.

«У меня есть все основания испытывать скепсис по поводу реальности сдачи объекта к этой дате. Но подрядчик, если разумный человек, вряд ли перед вице-премьером, вице-спикером Совета Федерации, губернатором региона рискнул бы вводить в заблуждение. Сама дата выбрана им тоже хитро: аккуратно перед новогодними праздниками: вдруг дел у важных людей будет много, а на каникулах доделаем да и сдадим уже к концу января», - высказал мнение один из экспертов ПАИ.

Добавим, что сдача в эксплуатацию объекта вовсе не означает, что в январе 2022 там появятся студенты. Зимой заселять и запускать кампус никто не будет, а значит, университет оставляет себе довольно солидный временной люфт: например, до лета следующего года.

3 МЕСТО. Усиление антикоронавирусных мер

30 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом усилил ограничительные меры. Хотя правильнее будет сказать, вернул часть из них.

Пожалуй, самое главное слово в отношении пандемии — это «надоело!». Конечно, за второй год этой заразы мы все уже попривыкли с ней сосуществовать. Как это ни печально, но каждодневные смерти от ковида уже не трогают, они стали фоном повседневной жизни. Хотя ведь каждый раз — это чья-то трагедия.

Мы наблюдаем известный в психологии эффект коллективного общественного сознания: чем чаще пугать, чем дольше жить рядом со страшным, тем быстрее это становится обыденным — и перестает восприниматься и вызывать нужные реакции. И именно поэтому задача властей по борьбе с пандемией становится все сложнее.

Медицинская маска на лице — индикатор поведения общества. Что происходит: ношением масок пренебрегает все больше людей. Их пока не критическая масса, но их много — а значит, они как потенциальные носители коронавируса опасны.

Но есть и еще один важный момент, о котором как-то забывают. Маска на лице перестала быть атрибутом санитарной безопасности. Очень многие, если не большинство, меняют маску на лице не после 2-3 часов непрерывного использования, а по мере износа. Маски лежат в карманах — ношеные, несвежие — они перестают быть защитным барьером, а их ношение становится бесполезным ритуалом.

Возможно ли с этим эффективно бороться, например, с помощью новой волны объяснений о необходимости соблюдения норм гигиены? Наверное, да.

Но самый главный способ борьбы, в том числе с нечистыми масками, это пропаганда вакцинации. Чем быстрее подавляющее большинство сограждан вакцинируется, тем быстрее уйдет пандемия и отпадет необходимость использовать маски, страдать от ограничительных мер.

Пока власти снова возвращаются к практике кнута: от предупреждения нарушителей антикоронавирусных мер — к штрафам.

В регионе пока на неделю закрываются банкетные залы, запрещаются массовые мероприятия, кружки, школы в 10 муниципалитетах уходят на дистанционку.

«Да, спасибо за такие меры никто не скажет. Но ведь столько раз всех уговаривали: сделайте прививку, помогите себе и окружающим! В итоге на какое-то время это возымело эффект, а затем активность с вакцинацией пошла вниз. А становится уже поздно, медики об этом знают. В итоге те, кто не привился, загоняют всех нас, весь регион в ограничительные меры», - не скрывает эмоции один из участников составления рейтинга, работающий в системе здравоохранения.

Большинство экспертов, высказавшихся по этой теме, отмечают, что принятыми ограничительными мерами дело вряд ли ограничится. Причина проста: коллективный иммунитет не выработан, а вся страна вместе с областью все глубже уходит в сезон вирусных заболеваний.

И как бы нам всем не оказаться взаперти, как это уже было весной 2020 года.

2 МЕСТО. Визит в Псковскую область президента Владимира Путина и патриарха Кирилла, открытие памятника в Самолве

За последние два года глава государства второй раз очно посещает Псковскую область. В этот раз Владимир Путин принял участие в торжественном открытии мемориала в честь князя Александра Невского в Самолве (Гдовский район). Памятник освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Подробно останавливаться на итогах встречи не будем, об этом много писали и говорили, отметим только несколько ее последствий для региона.

Михаилу Ведерникову в очередной раз удалось заручиться поддержкой Владимира Путина по привлечению в регион миллиардов рублей федерального бюджета на знаковые для Псковской области программы. В частности, речь о масштабной модернизации электросетевого хозяйства и строительстве нового корпуса — медицинского — Псковского госуниверситета. Еще несколько пунктов повестки ждут своего часа оглашения.

«Рейтинг эффективности Михаила Ведерникова находится на достаточно высоком уровне, а его команда способна быстро и качественно готовить необходимые детальные пакеты документов. В противном случае встреч и положительных решений не было бы, - считает один из экспертов ПАИ. - До избирательной кампании Ведерникова еще далеко, а мои слова могут прозвучать как элемент такой кампании, но скажу: нынешний губернатор Псковской области — самая удачная инвестиция в регион за последние несколько лет».

1 МЕСТО. Итоги выборов 19 сентября: «Единая Россия» и еще пять партий вошли в областное Собрание

Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания уже закрылась, главные слова и выводы уже сделаны. Были посрамлены скептики, кажется, всех мастей. И те, кто заявлял, что это будут самые провальные выборы для «Единой России», и те, кто утверждал, что власть не даст никому, кроме единороссов, победить на выборах.

В итоге впервые за два десятилетия в Псковское областное Собрание прошли представители шести партий. Псковская область — один из немногих регионов, чей парламент может похвастаться столь широким партийным представительством.

Безусловно, интерес представляют те депутаты, которые избраны в областное Собрание впервые. Какими они будут: народными трибунами или молчунами, деятельными законодателями или нажимателями кнопок?

А какой будет стратегия оппозиционных партий? Будут ли появляться коалиции? Появятся ли с их стороны пламенные ораторы? Пока, признаемся, на этот счет особых ожиданий нет.

Но главный вопрос в другом. Завершившаяся избирательная кампания продемонстрировала всем без исключения региональным отделениям партий их слабые места. Времени для работы над ошибками мало: впереди важные муниципальные выборы, например, в Псковскую и Великолукскую городские Думы.

ТОП-10

Место

Событие

Средний балл по оценкам экспертов

1

Итоги выборов 19 сентября: «Единая Россия» и еще пять партий вошли в областное Собрание

9,8

2

Визит в Псковскую область президента Владимира Путина и патриарха Кирилла, открытие памятника в Самолве

9,7

3

Ужесточение антикоронавирусных мер

9

4

По решению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на достройку кампуса ПсковГУ выделены дополнительные средства. Названа новая дата сдачи кампуса в эксплуатацию

7,6

5

Председателем Псковского областного Собрания вновь избран Александр Котов

7

6

Борис Елкин заявил о намерении участвовать в конкурсе на пост главы администрации Пскова

6,7

7

Визит в Псковскую область председателя ФНПР Михаила Шмакова

5,6

8

Возобновлено проведение фестиваля Crescendo в Пскове

5

9

В Пскове впервые прошел Российский конгресс микробиологов

4,6

10

В Пскове прошли первые Курбатовские чтения

4