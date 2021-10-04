Сообщение о минировании гуманитарного лицея в Пскове проверяют спецслужбы

09:30, 04 октября 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС перекрыли въезд на улицу Ленина со стороны улицы Пушкина и ПсковГУ.

По данным источника Псковского агентства информации, сообщение о заминировании школы №15 на улице Ленина, 10 пришло на почту самого лицея.

На данный момент сотрудники пожарной службы охраны совместно с МЧС и Росгвардией перекрыли движение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.