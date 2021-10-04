По требованию прокуратуры Новоржевского района беременную женщину восстановили на работе

09:33, 04 октября 2021, ПАИ

Прокуратурой по обращению 24-летней жительницы Новоржева проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в части правомерности расторжения трудового договора с беременной женщиной по инициативе работодателя, сообщили Псковскому агентству информации в областной прокуратуре.

В октябре 2020 года местная жительница устроилась продавцом магазина. В июле 2021 года беременную уволили по инициативе работодателя, несмотря на установленный законом запрет. Работодатель заявил, что на момент расторжения трудового договора ему не было известно о беременности сотрудницы.

В адрес работодателя внесли представление об устранении нарушений закона. Незаконный приказ об увольнении отменили, беременную женщину восстановили на работе, ей выплачены денежные средства в связи с вынужденным прогулом. Помимо этого, работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.