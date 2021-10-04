Ещё 197 человек заразились COVID-19 в Псковской области

09:38, 04 октября 2021, ПАИ

51 176 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 197 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 43 598 пациентов (за сутки – восемь), умерло 792 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 548 957 тестов на коронавирус (за сутки – 951).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.