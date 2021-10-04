Почти 549 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:45, 04 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 951 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 548 957, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 51 176 человек, 43 598 пациентов выздоровело, 792 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.