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Общество

Из-за ремонтных работ отключат электричество в Гдове и Гдовском районе

В Гдове и Гдовском районе в период с 4 по 8 октября в связи с ремонтными работами частично отключат электроэнергию, сообщили на сайте районной администрации.

4 октября электричество отключат в шести домах на улице Колхозной. Свет отключат в домах № 22, 24, 26, 28, 32, 34. Также света не будет в домах № 31, 31а, 33, 33а и 33б на улице Ручьевской. 

5 октября света не будет в Гдове на улице Колхозной в домах № 22, 24, 26, 28, 32, 34 и на улице Ручьевской, 31, 31а, 33, 33а и 33б.

6 октября электричества не будет в деревнях Трутнево и Усадище. Также без электричества снова останутся жители домов № 22, 24, 26, 28, 32 и 34 на улице Колхозной и жители домов № 31, 31а, 33, 33а и 33б на улице Ручьевской.

7 октября без электричества останутся жители улицы Молохова, д. 1-14; улицы Колхозной, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11; ул. 2-я Слободская, д. 2, 2а, 3, 6, 7, 8; ул. Ручьевской: д. 16, 18, 20, 22, 24; ул. Освобождения, д. 1-16; деревни Каменка. 8 октября света не будет в деревнях Брод, Мда и Купково.

Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.

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