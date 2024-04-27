50 лет совместной жизни отметили супруги Черкашины из Островского района
Супруги Сергей Михайлович и Людмила Александровна Черкашины из деревни Городище Островского района отметили золотую свадьбу, пишет газета «Островские вести».
Супружеская пара познакомились в 1973 году в Киргизии на свадьбе двоюродного брата Людмилы Александровны. Жизненные обстоятельства и общие интересы сблизили молодых людей и вскоре они сыграли свадьбу и переехали в Островский район, написали в издании.
Людмила Александровна устроилась на работу в школу, где вскоре заняла пост директора, а Сергей Михайлович работал мастером котельных.
Главное в отношениях – это умение слышать друг друга и уступать, а ещё проводить больше времени вместе, заметил Сергей Михайлович.
Кроме того, золотую свадьбу отметила семья Алексеевых из Дно.
Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру Псковской области