50 лет совместной жизни отметили супруги Черкашины из Островского района

13:39, 27 апреля 2024, ПАИ

Супруги Сергей Михайлович и Людмила Александровна Черкашины из деревни Городище Островского района отметили золотую свадьбу, пишет газета «Островские вести».

Супружеская пара познакомились в 1973 году в Киргизии на свадьбе двоюродного брата Людмилы Александровны. Жизненные обстоятельства и общие интересы сблизили молодых людей и вскоре они сыграли свадьбу и переехали в Островский район, написали в издании.

Людмила Александровна устроилась на работу в школу, где вскоре заняла пост директора, а Сергей Михайлович работал мастером котельных.

Главное в отношениях – это умение слышать друг друга и уступать, а ещё проводить больше времени вместе, заметил Сергей Михайлович.

Кроме того, золотую свадьбу отметила семья Алексеевых из Дно.