Обработка парков и скверов от клещей началась в Пскове

14:20, 27 апреля 2024, ПАИ

В Пскове началась обработка парков и скверов от клещей, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Акарицидными препаратами будет опрыскано 56 общественных территорий площадью 115 гектаров.

«Впереди майские праздники. Если вы решили выехать на природу, помните о мерах профилактики и пользуйтесь репеллентами, чтобы не стать жертвой клеща», – написал Борис Елкин.

Ранее заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева рассказала, опасны ли акарицидные препараты для людей и животных.