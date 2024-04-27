Обработка парков и скверов от клещей началась в Пскове
В Пскове началась обработка парков и скверов от клещей, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Акарицидными препаратами будет опрыскано 56 общественных территорий площадью 115 гектаров.
«Впереди майские праздники. Если вы решили выехать на природу, помните о мерах профилактики и пользуйтесь репеллентами, чтобы не стать жертвой клеща», – написал Борис Елкин.
Ранее заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева рассказала, опасны ли акарицидные препараты для людей и животных.
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