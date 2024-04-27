Коллектив псковского «Горводоканала» вышел на сезонный субботник

14:39, 27 апреля 2024, ПАИ

Коллектив муниципального предприятия «Горводоканал» вышел на сезонный субботник в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Часть сотрудников сделала генеральную уборку возле главного управления предприятия и вдоль улицы Советской Армии, а руководители подразделений вышли на уборку на правый берег реки Великой.

«Заметили, что с каждым сезоном бытового мусора на территориях, за которыми мы следим, становится меньше, а значит, жители мусорят меньше. Когда вокруг чисто – дыхание весны ощущается иначе!» — рассказали работники предприятия.

Участники субботника вспомнили, как в свой первый выход на берег реки вывезли оттуда семь КамАЗов мусора. Сегодня же территорию лишь очистили от влажных салфеток, отходов после пикников и остатков прошлогодней листвы.

«Для нас это прекрасное завершение длинной рабочей недели и месячника чистоты в Пскове!» – поделились в «Горводоканале».