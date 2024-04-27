Назначен новый и. о. главного врача Печорской районной больницы

13:45, 27 апреля 2024, ПАИ

Нового исполняющего обязанности главного врача Печорской центральной районной больницы представили сегодня коллективу медучреждения. На должность был назначен Денис Станевич, сообщает газета «Печорская правда».

Денис Станевич работает в коллективе Печорской ЦРБ не так давно. Врач окончил Тверской государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», ординатуру по специальности «терапевт», имеет дополнительное образование по программе «Общественная организация здравоохранения и общественное здоровье». Более 30 лет медик отработал в Псковской городской поликлинике, с 2020 года руководил работой по медицинскому освидетельствованию граждан в военном комиссариате Пскова.

«Благодарю комитет за оказанное доверие. Я уже познакомился со всем коллективом. Коллектив Печорской ЦРБ очень хороший, все специалисты знают своё дело. Приятно, что здесь практически нет текучки. Это говорит о крепком, сплоченном коллективе. В самих Печорах мне тоже очень понравилось, очень хороший город, хорошие люди в нем живут», – отметил Денис Станевич.