Назначен новый и. о. главного врача Печорской районной больницы
Нового исполняющего обязанности главного врача Печорской центральной районной больницы представили сегодня коллективу медучреждения. На должность был назначен Денис Станевич, сообщает газета «Печорская правда».
Денис Станевич работает в коллективе Печорской ЦРБ не так давно. Врач окончил Тверской государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», ординатуру по специальности «терапевт», имеет дополнительное образование по программе «Общественная организация здравоохранения и общественное здоровье». Более 30 лет медик отработал в Псковской городской поликлинике, с 2020 года руководил работой по медицинскому освидетельствованию граждан в военном комиссариате Пскова.
«Благодарю комитет за оказанное доверие. Я уже познакомился со всем коллективом. Коллектив Печорской ЦРБ очень хороший, все специалисты знают своё дело. Приятно, что здесь практически нет текучки. Это говорит о крепком, сплоченном коллективе. В самих Печорах мне тоже очень понравилось, очень хороший город, хорошие люди в нем живут», – отметил Денис Станевич.
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