Эндокринолог Островская назвала самый полезный шашлык для майских праздников

13:41, 27 апреля 2024, ПАИ

Как приготовить шашлык, чтобы получить максимальную пользу, рассказала эндокринолог Елена Островская, сообщает «Лента.ру».

Самую большую пользу для желудочно-кишечного тракта принесёт шашлык из куриных бёдер. По словам эксперта, эта часть курицы жирнее, чем грудка индейки (значит, шашлык не будет сухим), но не такая жирная, как свинина.

После приготовления мяса наружный жир и всё, что успело подгореть, нужно срезать. «Это позволит избавиться от конечных продуктов гликирования, которые провоцируют старение организма и могут стать причиной развития онкологических заболеваний», – рассказала Елена Островская.

Специалист также рекомендует мариновать мясо в яблочном уксусе с добавлением большого количества лука и лимонного сока. «А от майонеза и жирных соусов лучше отказаться», – заключила она.