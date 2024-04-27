Медиков из Усвят поздравили с наступающим профессиональным праздником
Коллектив Усвятского поста Псковской станции скорой медицинской помощи поздравили с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля, пишет газета «Новая жизнь».
Заместитель главы Усвятского района Светлана Ермакова поздравила медиков. Работа специалистов скорой помощи тяжела и необходима людям. Они отдают свою душу и силы для того, чтобы оказать медпомощь тем, кому она необходима, отметила замглавы района. Она пожелала специалистам благополучия, хорошего настроения и здоровья.
За добросовестный труд в системе здравоохранения Светлана Ермакова вручила почётные грамоты фельдшеру Татьяне Мигукиной и водителю Александру Бондареву.
Ранее сообщалось, что награды вручили медикам из Опочки и Бежаниц.
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