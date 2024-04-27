Медиков из Усвят поздравили с наступающим профессиональным праздником

15:10, 27 апреля 2024, ПАИ

Коллектив Усвятского поста Псковской станции скорой медицинской помощи поздравили с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля, пишет газета «Новая жизнь».

Заместитель главы Усвятского района Светлана Ермакова поздравила медиков. Работа специалистов скорой помощи тяжела и необходима людям. Они отдают свою душу и силы для того, чтобы оказать медпомощь тем, кому она необходима, отметила замглавы района. Она пожелала специалистам благополучия, хорошего настроения и здоровья.

За добросовестный труд в системе здравоохранения Светлана Ермакова вручила почётные грамоты фельдшеру Татьяне Мигукиной и водителю Александру Бондареву.

Ранее сообщалось, что награды вручили медикам из Опочки и Бежаниц.