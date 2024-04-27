Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру Псковской области
Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру (МИАЦ) Псковской области сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
«Сегодня МИАЦ – это мозговой центр цифровой трансформации, аналитики данных о системе здравоохранения региона, центр организационно-методического обеспечения сбора, обработки и анализа данных в здравоохранении», – отметили в комитете.
Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Игорь Ларкин поздравил коллег, пожелал не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться и помогать псковским медицинским организациям совершенствовать свою работу.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 апреля 2024
Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру Псковской области