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Общество

Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру Псковской области

Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру (МИАЦ) Псковской области сегодня, 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Десять лет исполнилось медицинскому информационно-аналитическому центру Псковской области. Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

«Сегодня МИАЦ – это мозговой центр цифровой трансформации, аналитики данных о системе здравоохранения региона, центр организационно-методического обеспечения сбора, обработки и анализа данных в здравоохранении», – отметили в комитете.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Игорь Ларкин поздравил коллег, пожелал не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться и помогать псковским медицинским организациям совершенствовать свою работу.

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