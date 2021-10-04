Алкоголь пытался украсть пскович из магазина на Октябрьском проспекте

10:51, 04 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался похитить товар из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 октября в 20:45 экипаж вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте – поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на вызов правоохранители установили, что один из посетителей взял с прилавка различную алкогольную продукцию и вышел из торговой точки, не расплатившись за товар. Вором оказался 35-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.