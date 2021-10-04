Запрет на регистрационные действия побудил великолучанина погасить 170 тысяч рублей долга

11:15, 04 октября 2021, ПАИ

Великолукские судебные приставы добились выплаты задолженности в размере 170 тысяч рублей перед юридической организацией, вынеся запрет регистрационных действий в отношении личного автотранспорта должника, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

По задолженности было вынесено судебное решение и направлено на принудительное исполнение в УФССП России по Псковской области. Приставы применили меры принудительного характера в виде обращения взыскания на денежные средства гражданина, а также запрета на регистрационные действия в отношении движимого имущества мужчины – автомобиля Renault Sandero.

Запрет на регистрационные действия заставил должника выплатить необходимую сумму. Задолженность погашена, исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.