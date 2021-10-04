Участок улицы Рокоссовского в Пскове закроют для транспорта
С 7 октября до 00:00 9 октября в Пскове будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Рокоссовского в районе пересечения с Рижским проспектом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение транспорта будет временно ограничено в связи с ремонтными работами на Рижском проспекте.
Движение транспорта по Рижскому проспекту на данном перекрестке в указанный период времени будет осуществляться по одной полосе движения в каждом направлении.
В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Балтийскую.
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