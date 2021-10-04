Дмитрий Барабанов с псковичами принял работы по благоустройству двора на улице Звездной

14:19, 04 октября 2021, ПАИ

Масштабные работы по благоустройству дворовой территории завершились на улице Звездной, 16, 18 и 20. 28 сентября жители совместно с депутатом Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрием Барабановым оценили качество проделанной работы и приняли объект в эксплуатацию.

Запросы по этой дворовой территории поступали депутату с 2017 года. Сложный проект, который включал в себя три дома, требовал более серьезного финансирования по отношению к другим проектам благоустройства дворов в Пскове.

К 2021 году удалось урегулировать все вопросы и выделить из городского бюджета необходимый объем средств на реализацию проекта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В ходе ремонтных работ был проведен целый комплекс мероприятий - замена асфальтобетонного покрытия, бортового камня, благоустройство парковочных мест, строительство пешеходных дорожек, а также установка детской игровой площадки. Кроме того, во дворе установили скамейки, урны и информационный щит с правилами пользования площадкой.

Дмитрий Барабанов лично отслеживал процесс работ по установке детской игровой площадки и благоустройству прилегающей территории, а также занимался согласованием с жителями района проекта и нюансов, которые возникали в ходе реализации. Депутат проконтролировал и завершающий этап строительства.

Все работы были завершены к концу сентября, и жители, наконец, смогли оценить результат, а дети – опробовать новый игровой комплекс от ООО «КСИЛ» - лидера на рынке игрового оборудования.

«Необходимо отметить правильность выбора поставщика — продукция данного производителя отвечает самым высоким стандартам. Мы именно хотели, чтобы у детей была самая современная, качественная и красивая игровая площадка», - заметил Дмитрий Барабанов. Кроме того, он подчеркнул, что весь проект благоустройства был реализован очень оперативно, в максимально сжатые сроки.

В присутствии представителей УГХ города Пскова, подрядчика и УК «Восьмой район» депутат совместно с жителями микрорайона осуществили финальную приемку всей отремонтированной дворовой территории. Псковичи остались довольны качеством проделанной работы, а управляющая компания взяла данный объект на обслуживание.