Информация о минировании псковских школ не подтвердилась

12:28, 04 октября 2021, ПАИ

Информация о минировании нескольких школ в Пскове не подтвердилась, сообщила пресс-служба МЧС России по Псковской области. Сообщения оказались ложными.

Ранее сообщалось, что информация о минировании поступила 4 октября утром на почту гуманитарного лицея в Пскове. Около двух часов была оцеплена территория на улице Ленина, 10 со стороны улицы Пушкина и ПсковГУ.

Начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала ПАИ, что такая же информация поступила на почту школ №13 и №24 в Пскове, где из-за сообщения пришлось эвакуировать дежурные классы. В гуманитарном лицее 4 октября находились только педагоги, которые пришли проводить уроки в дистанционном режиме.

Отметим, что с 4 октября в Пскове, Псковском районе, Великолукском районе и Великих Луках, а также в отдельных райцентрах - Дедовичах, Стругах Красных, Порхове, Острове, Опочке, Себеже, Бежаницах, Усвятах, Невеле и Новосокольниках школьники и студенты колледжей перешли на дистанционное обучение. Ограничения пока введены до 11 октября.