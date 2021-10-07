«Крестик, телефон, природные материалы»: вип-гости ПАИ рассказали о своих талисманах

09:46, 05 октября 2021, ПАИ

Какие ценные вещи и талисманы используются не только в качестве аксессуаров или повседневных вещей? Вип-гости медиацентра Псковского агентства информации рассказали, какие талисманы носят с собой каждый день и какое значение они для них имеют.

Мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Федорова:

- Специальных талисманов нет. Всегда ношу с собой крест с мощами Параскевы Пятницы. Если я участвую в съемках и там нужно показать платье, я всегда крестик на булавочке прячу внутрь. Я не особо привязана к каким-то приметам, но этот крестик всегда со мной, он мой хранитель.

Директор фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова:

- Самый главный талисман – мой телефон, потому что в нем есть все пароли, явки, коды доступа куда угодно. На мой телефон приходят всевозможные сообщения, которые связаны с фондом. И все знают, что если вдруг что-то произошло, то надо звонить Татьяне, и ее телефон-талисман всех выручит. Если я вдруг вышла из дома без телефона, я всегда возвращаюсь, потому что это все, это значит амба.

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина:

- У меня есть «счастливая одежда». Если, например, на мероприятие я пришла в каком-то наряде и мероприятие хорошо прошло, я могу сделать акцент на этом и в следующий раз надеть именно эту одежду.

Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Светлана Синюк:

- В наследство мне перешли различные вещи, они просто лежат, я периодически смотрю на них. Есть воспоминания об ушедших родителях.

Руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова:

- У меня талисман – природный материал. Осенью я собираю каштаны, желуди, они у меня обязательно должны лежать в сумке, на столе или в кармашке, потому что я считаю, что отдаю негативную энергию и, наоборот, забираю положительную энергию от природы. Это очень хороший релакс, когда ты переживаешь и перебираешь их в руках: это и мелкая моторика, и определенное успокоение.

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