Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 6 октября
В Псковской области 6 октября в 10:40 проверят систему централизованного оповещения. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В 10:40 запланирована подача сигнала «Внимание всем!» и замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах не более чем на одну минуту.
Как сообщали ранее на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 6 октября состоится комплексная общероссийская проверка. Подобные проверки систем оповещения проводятся в России дважды в год, в Пскове в 2021 году аналогичная проверка проходила 3 марта.
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