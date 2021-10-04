Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 6 октября

15:14, 04 октября 2021, ПАИ

В Псковской области 6 октября в 10:40 проверят систему централизованного оповещения. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В 10:40 запланирована подача сигнала «Внимание всем!» и замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах не более чем на одну минуту.

Как сообщали ранее на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, 6 октября состоится комплексная общероссийская проверка. Подобные проверки систем оповещения проводятся в России дважды в год, в Пскове в 2021 году аналогичная проверка проходила 3 марта.