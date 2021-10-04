Пскович Максим Бабаджанов взял золото на чемпионате России по гребному спорту
Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области мастер спорта России Максим Бабаджанов взял золото на чемпионате России по гребному спорту, который провел в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.
Спортсмен занял первое место на дистанции 8 000 метров в четверке парной с рулевым (мужчины).
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