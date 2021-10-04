Пскович Максим Бабаджанов взял золото на чемпионате России по гребному спорту

12:01, 04 октября 2021, ПАИ

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области мастер спорта России Максим Бабаджанов взял золото на чемпионате России по гребному спорту, который провел в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Спортсмен занял первое место на дистанции 8 000 метров в четверке парной с рулевым (мужчины).