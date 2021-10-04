Более 1,2 млн рублей перевел мошенникам великолучанин

12:09, 04 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках местный житель стал жертвой мошенников и перевел на их счет более 1,2 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

С 29 по 30 сентября 51-летнему великолучанину позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что некие мошенники якобы намереваются незаконно оформить на него кредит. И во избежание этого предложил горожанину самому взять кредит, а затем перевести полученные денежные средства на «безопасный счет», что мужчина и сделал. В итоге злоумышленники прибрали к рукам более одного миллиона 200 тысяч рублей.

30 сентября в Пскове 31-летнему мужчине позвонил еще один мнимый сотрудник банка. Незнакомец украл в итоге у него 582 тысячи рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.