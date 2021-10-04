В Пскове завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности

12:40, 04 октября 2021, ПАИ

На базе Управления Росгвардии по Псковской области прошел чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии среди подразделений специального назначения по ориентированию на местности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В состязаниях приняли участие 12 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа.

В ходе чемпионата спецназовцы показали свои теоретические знания и практические умения в топографической подготовке: ответили на вопросы, составили фотоплан местности и определили свое местоположение.

В лесном массиве на территории Псковского района прошли соревнования по ориентированию на местности, участникам было необходимо за кратчайшее время пройти нанесенную на карте дистанцию и произвести отметку на всех обозначенных контрольных пунктах в указанной последовательности.

Победу одержали сотрудники Управления Росгвардии по Новгородской области, второе место – команда СОБР Управления Росгвардии по Псковской области, замкнула тройку призеров команда Управления Росгвардии по Республике Карелии.

В торжественной церемонии закрытия соревнований приняли участие начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, начальник топографической службы Северо-Западного округа Росгвардии подполковник Сергей Хлебников.

Победителям и призерам вручили грамоты и ценные подарки от администрации Псковской области.