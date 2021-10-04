Колледж ПсковГУ перешел на дистанционное обучение

12:43, 04 октября 2021, ПАИ

Студенты колледжа ПсковГУ переведены на дистанционную форму обучения с сегодняшнего понедельника, 4 октября. Занятия в таком режиме продлятся до 10 октября. В указанный период также будет приостановлено действие льготных проездных билетов для учащихся учреждения.

Эти меры приняты в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сделанным по итогам заседания оперативного штаба региона. Соответствующие изменения внесены в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19 по согласованию с Министерством науки и высшего образования.

Михаил Ведерников пояснил, что ограничения обусловлены необходимостью предпринять превентивные меры для избежания дальнейшего ухудшения эпидситуации и введения локдауна.

На дистанционное обучение также переведены школы и организации дополнительного образования для детей. Ограничительные мероприятия на территории Псковской области продлены по 31 октября. Ограничения затронули Псков и Псковский район, Великолукский район и город Великие Луки, а также райцентры - Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочку, Себеж, Усвяты, Бежаницы, Невель и Новосокольники.