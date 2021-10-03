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Культура

Поэт из Великих Лук получил международную литературную премию

Фото: Валерий Родин

В минувшую пятницу в Москве наградили победителей международной литературной премии имени С. А. Есенина «О Русь, взмахни крылами».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, второе место в номинации «Большая премия» досталось Андрею Канавщикову (Великие Луки).

В этом году на премию было подано около 1000 заявок со всех уголков земного шара: соискатели присылали свои работы из разных уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Австрии, Германии, Канады, США, Израиля, Австралии, Польши, Белоруссии, Украины, Молдовы, Таджикистана. Жюри премии почти год оценивало работы в 10 номинациях и к середине сентября отобрало 25 номинантов.

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