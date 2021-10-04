Губернатор положительно оценил качество возведенного моста в Бежаницком районе

14:53, 04 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил завершенные работы по реконструкции моста через реку Ашевку на автодороге Успенское – Сопрыгино в Бежаницком районе и подчеркнул, что при строительстве учитывался предыдущий опыт эксплуатации переправы на этом месте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Мост возведен на месте старой конструкции, которую смыло во время дождевого паводка 2013 года.

Губернатор прошёл по сооружению и осмотрел новый мост. Его сопровождали и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, глава Бежаницкого района Сергей Михеев и руководство подрядной организации.

Новый трехпролетный железобетонный мост имеет две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждениями. Руководитель профильного регионального комитета подчеркнул, что искусственное сооружение соответствует современным требованиям по безопасности и грузоподъемности и способно обеспечить безопасный пропуск паводковых вод. Стоимость работ, которые за год выполнила подрядная организация «Автомобильные дороги Пскова», составила более 70 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Глава района Сергей Михеев поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку в вопросе реконструкции моста и отметил, что переправа в этом месте имеет большое значение. Сооружение находится на региональной трассе, по которой осуществляется автобусное сообщение. Переправа также используется местными сельхозпредприятиями для перемещения техники на различные участки для обеспечения своей деятельности.