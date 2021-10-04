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Общество

Псковичам рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники полиции совместно с Псковским отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и членами Общественного совета при региональном УМВД рассказали пожилым псковичам, как не попасться на уловки телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе встречи гостям дали рекомендации, как обезопасить себя от злоумышленников, и напомнили алгоритм действий, который стоит соблюдать при телефонном разговоре.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Следователь следственного управления УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина рассказала об основных схемах обмана граждан. Она отметила, что чаще всего пожилые люди попадаются на удочку мошенников, когда собеседники представляются «сотрудниками службы безопасности банка».

Кроме того, злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или звонят от имени «детей», якобы попавших в беду. Также следователь напомнила, что преступники часто используют технологию подменных номеров

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