17 человек пострадали и двое погибли в ДТП в Псковской области за неделю
В Псковской области с 27 сентября по 3 октября пресекли 1813 административных правонарушений в области безопасного дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД УМВД России.
За этот период был выявлен 51 водитель, который сел за руль в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали семь водителей.
За данный период на территории области зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли 2 человека, 17 человек получили травмы различной степени.
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