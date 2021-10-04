17 человек пострадали и двое погибли в ДТП в Псковской области за неделю

13:51, 04 октября 2021, ПАИ

В Псковской области с 27 сентября по 3 октября пресекли 1813 административных правонарушений в области безопасного дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД УМВД России.

За этот период был выявлен 51 водитель, который сел за руль в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали семь водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли 2 человека, 17 человек получили травмы различной степени.