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Общество

В Пскове открылась фотовыставка «Драгоценный мир живой природы»

Фото: Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Отделение Псков Банка России и Псково-Изборский объединенный музей-заповедник открыли совместный выставочный проект. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В экспозиции представлены увеличенные изображения золотых и серебряных монет Банка России, посвященных животным под угрозой исчезновения. История изображений животного мира на монетах насчитывает многие тысячи лет. Звери и птицы на деньгах являются олицетворением богов-покровителей.

Образы животных на памятных монетах являются призывом к защите природного многообразия. Первая монета с амурским тигром была выпущена в 1992 году.

Достоверность изображений зверей, птиц и насекомых на монетах оценивают профессиональные ученые-зоологи. Благодаря выставке по достоинству оценить мастерство художников, «ожививших» изображения на монетах, смогут и посетители Псковского музея-заповедника. Каждое увеличенное изображение сопровождает информация о животном, которая раскрывает любопытные факты о его образе жизни и среде обитания.

Выставка будет открыта для посетителей до 1 ноября 2021 года.

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