Как государство поддерживает учителей в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

15:02, 04 октября 2021, ПАИ

У каждого в жизни есть учителя. И учитель с большой буквы. Как себя чувствуют люди одной из самых важных профессий в Псковской области? Как государство помогает им? Какие образовательные проекты работают в Псковской области. Об этом в медиацентре ПАИ рассказывает первый заместитель губернатора Вера Емельянова.