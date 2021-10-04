Как государство поддерживает учителей в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
У каждого в жизни есть учителя. И учитель с большой буквы. Как себя чувствуют люди одной из самых важных профессий в Псковской области? Как государство помогает им? Какие образовательные проекты работают в Псковской области. Об этом в медиацентре ПАИ рассказывает первый заместитель губернатора Вера Емельянова.
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Как государство поддерживает учителей в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)