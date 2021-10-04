Роспотребнадзор потребовал ограничить массовые мероприятия по всей России

14:45, 04 октября 2021, ПАИ

В связи с постановлением, подписанным главой ведомства Анной Поповой, Роспотребнадзор обязал губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий, а также установить более жесткие правила проверки вернувшихся из-за рубежа граждан России, пишет РБК.

Россиян, вернувшихся из-за рубежа в течение последнего месяца с любыми симптомами ОРВИ, планируют проверять на коронавирус. Проверка должна быть организована для всех граждан, кто вернулся за последние две недели из Европы или прибыл оттуда транзитом.

Также региональные власти должны проконтролировать юрлиц на обеспечение дезинфекции помещений и использование мер предотвращения заболеваний.

Кроме того, должны быть организованы лабораторные проверки не только для заболевших граждан или граждан с признаками ОРВИ, но и для тех, кто не контактировал с заболевшими COVID-19.

Подчеркивается, что контролировать исполнение поручений будет главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова.