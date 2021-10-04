Две тонны мясных субпродуктов не пропустили через границу Псковской области

14:58, 04 октября 2021, ПАИ

Две тонны мясных субпродуктов возвращены инспекторами Управления Россельхознадзора в Белоруссию, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора выявили две тонны белорусских говяжьих субпродуктов без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, при транспортировке мяса не соблюдался необходимый температурный режим: транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

В результате выявленных нарушений перемещение субпродуктов было запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь. По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении.