Девушка пострадала в результате ДТП в Псковской области
Авария произошла на 283-м километре Ленинградского шоссе возле поворота на улицу Луговую. По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Фольксваген» и грузовая «Газель», сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
24-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» была госпитализирована бригадой скорой помощи с различными травмами.
На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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