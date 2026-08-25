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Общество

Почти шесть тысяч детей в Пскове обучаются во вторую смену

Об обучении детей во вторую смену рассказал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа.

Фото: ПАИ

«У нас порядка шести тысяч детей обучаются во вторую смену. Это достаточно большое число детей. Пока, к сожалению, других возможностей у нас нет», – отметил он.

По словам замглавы администрации, сложностей такое обучение не вызывает. «В первую очередь, дети привыкают, а во-вторую – учреждения дополнительного образования подстраиваются под сменность обучения детей. Допустим, если секция при обычном расписании начинается в 14-15 часов, то здесь спортивная секция может начинаться в 9-10 утра, чтобы было время собраться, например, к 12 в школу. Понятно, что вторая смена начинается в разное время и в разные дни. Но тем не менее, есть возможность и спортом заниматься, и посещать школу», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Он также добавил, что обучение во вторую смену встречается в разных классах – от 3 до 7. «Это всё зависит исключительно от образовательного учреждения, возможностей расписания, количества педагогов», – заключил гость радиостанции.

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