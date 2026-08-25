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Общество

Образовательные учреждения Пскова в 2026 году получили рекордное финансирование на ремонты

Итоги готовности образовательных учреждений перед началом нового учебного года подвёл заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа.

Фото: ПАИ

«Приёмка образовательных учреждений к началу нового учебного года завершена. Понятно, что приёмки ещё нет по двум объектам, которые капитально ремонтируются, потому что там ещё идут работы. Мы надеемся, что акты будут подписаны к началу следующей недели. По всем остальным учреждениям готовность очень высокая», – подчеркнул он.

По словам заместителя главы администрации, наиболее частыми вопросами в ходе приёмки является комплексное состояние зданий, вопросы, связанные с благоустройством территорий, ремонт спортивных объектов на территории образовательного учреждения.

«На протяжении большого количества времени активно вкладываются серьёзные средства в обеспечение системы образования, ремонтные работы, ремонт оборудования. В этом году была потрачена рекордная за последние пять лет сумма, и бюджет из года в год растёт. Огромное количество различных видов работ сделали и завершили», – сказал Геннадий Иойлев.

Он также поблагодарил коллективы школ, детских садов и учреждений дополнительного образования за помощь в подготовке к новому учебному году. «Ни для кого ни секрет, что многие работы по подготовке учреждений к учебному году исполняют на энтузиазме и общем порыве коллектива», – добавил гость программы.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей дополнительно выделили на ремонт учреждений образования и спорта в Пскове.

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