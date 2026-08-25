Во всех учреждениях образования Пскова к 1 сентября проходят ремонты – Геннадий Иойлев

16:34, 25 августа 2026, ПАИ

Во всех учреждениях образования Пскова в преддверии нового учебного года проходят ремонты, сообщил заместитель главы администрации города Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа.

«У нас в принципе уже на протяжении последних нескольких лет нет ни одного учреждения образования, а их 91 и всего 108 объектов, где бы что-то не делалось в преддверии нового учебного года. Да, разные задачи и объёмы работ, но делается во всех учреждениях что-то. Это и ремонты туалетов, приведение в порядок актовых залов, как сейчас в 23-й школе мы занимаемся ремонтом актового зала, который долгое время не ремонтировался. Такие работы связаны с улучшением, приведением в порядок», – отметил он.

По словам гостя программы, на выбор учреждения для проведения капитального ремонта влияет комплекс факторов. «Чаще всего это связано с состоянием зданий и сооружений. Соответственно, проводится строительная оценка в части того, насколько здание ещё возможно к безопасному функционированию и нахождению там детей. У нас в ряде учреждений образования уже прошли капремонты, и мы видим результаты», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей дополнительно выделили на ремонт учреждений образования и спорта в Пскове.