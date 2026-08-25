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Общество

Стало известно, какие учреждения образования Пскова капитально отремонтируют в ближайшие годы

О планируемых в ближайшие годы капремонтах в учреждениях образования рассказал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Есть определённый перечень заявок, который нами подан в соответствии с порядком в министерство образования региона, передана эта же заявка в федеральное министерство. На сегодняшний день мы точно знаем, что в следующем году будет капремонт детского сада № 42, а на 2028 год в программу капремонта попадают детские сады № 29 и № 53. В 2027 году капитальных ремонтов школ, к сожалению, не будет, но зато в 2028 году в программу капремонта заявлены школы № 3 и № 9», – отметил он.

Также Геннадий Иойлев добавил, что работа по подготовке заявок для ремонта учреждений образования продолжается, но это уже вопрос более длительной перспективы.

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