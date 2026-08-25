Вероника Скворцова высоко оценила опыт Псковской области в реабилитации участников СВО

16:33, 25 августа 2026, ПАИ

Опыт Псковской области по организации комплексной реабилитации представлен на федеральном межведомственном рабочем совещании с участием руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой. Об этом в своём канале в мессенджере MАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Видео: канал Михаила Ведерникова в MАХ

Глава региона подчеркнул, что всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и жителей с ограниченными возможностями здоровья остается безусловным приоритетом социальной политики Псковской области.

Координацию работы с ветеранами в регионе осуществляет филиал фонда «Защитники Отечества». За время работы через него поступило 95 тысяч обращений участников СВО и членов их семей. По словам губернатора, 99,9 % вопросов удалось решить.

Медицинская реабилитация проводится в областной клинической больнице, госпитале для ветеранов войн и Псковской поликлинике. С июля на базе госпиталя также работает региональный координационно-методический центр.

Отдельное внимание в регионе уделяют возвращению участников СВО к трудовой деятельности. Среди демобилизованных, которые находятся на сопровождении фонда, трудоустроены 67 %.

Еще одним направлением стала духовная и психологическая реабилитация. Центр в Печорах уже принял 365 человек из 41 региона России.

При этом, отметил Михаил Ведерников, достигнутые результаты не означают, что работу можно считать завершенной. В Псковской области сохраняется потребность в дальнейшем развитии системы комплексной реабилитации, чтобы помощь могла быть доступна как можно большему числу нуждающихся.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова высоко оценила опыт Псковской области и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

«Уверен, при поддержке ФМБА мы сможем сделать систему оказания помощи ещё более комплексной и доступной», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что псковские практики помощи семьям участников СВО представили на форуме в Тюмени.