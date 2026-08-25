Псковские практики помощи семьям участников СВО представили на форуме в Тюмени

16:25, 25 августа 2026, ПАИ

В Тюмени проходит первый Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Псковскую область на мероприятии представляет руководитель Комитета семей воинов Отечества Псковской области Мария Филонова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Участниками форума стали более 500 гражданских активистов и волонтеров из 48 регионов России. Они оказывают помощь участникам специальной военной операции, ветеранам и членам их семей.

Форум открыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Приветствие участникам и гостям направил Владимир Путин.

Президент отметил, что волонтеры помогают участникам и ветеранам СВО и их близким в лечении и реабилитации, решении юридических вопросов, открытии собственного дела, получении новых профессий и трудоустройстве. Кроме того, по словам главы государства, проекты активистов и их личный пример способствуют воспитанию молодежи на духовно-нравственных и патриотических ценностях.

Деловая программа форума посвящена информационной политике в период СВО, сохранению исторической памяти о событиях на Донбассе, а также социализации и адаптации ветеранов через творчество.

Мария Филонова рассказала, что одной из главных ценностей форума стала возможность обменяться опытом с коллегами из разных регионов.

«Когда ты видишь в одном зале 500 единомышленников — это не просто цифры, это живая сила, энергия и готовность работать. Мы все говорим на одном языке, но у каждого региона свои уникальные наработки», — отметила она.

Особое внимание представитель Псковской области уделила трем направлениям — творческой реабилитации ветеранов СВО, информационной работе и сохранению исторической памяти. По словам Филоновой, на форуме удалось познакомиться с новыми практиками, которые планируется внедрить в регионе. Кроме того, она представила коллегам успешные проекты Псковской области, вызвавшие интерес у участников форума, и договорилась о совместной работе.

«Но главное — мы все еще раз убедились, что мы не одни. По всей стране работают такие же сильные, неравнодушные люди. Вместе мы — сила», — подчеркнула Мария Филонова.

В рамках форума также объявят победителей первой Всероссийской премии «Патриоты России». На нее номинирован 251 проект из 41 региона страны. Премия призвана выявить и поддержать лучшие организационные, технологические, творческие и медиарешения в сфере сохранения исторической памяти, помощи ветеранам и участникам СВО.

Первый Всероссийский форум «Патриоты России» стал продолжением окружного форума «Патриоты Урала». За полтора года состоялось пять таких встреч, объединивших более двух тысяч человек. По поручению президента России форум получил всероссийский статус и новое название.

Ранее сообщалось, что участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки.