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Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове с 4 по 8 октября

С 4 по 8 октября в УФПС Псковской области пройдет ярмарка вакансий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФПС России.

На ярмарке будут представлены вакантные должности в почтовых отделениях Пскова и Псковской области. Консультанты поделятся необходимой информацией о трудоустройстве и помогут подобрать работу, отвечающую запросам соискателей.

«Работа в Почте России – это возможность трудиться рядом с домом по удобному графику. Это стабильная заработная плата и широкий перечень социальных гарантий. К тому же значимость почтовых профессий неоспорима. Сотрудники Почты выполняют очень важные социальные функции, а в отдалённых населённых пунктах региона часто являются для жителей основным связующим звеном с различными инстанциями», – рассказал директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Псковичам предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет и стабильную заработную плату. Кроме того, в компании есть негосударственная программа пенсионного обеспечения, медицинская страховка, предусмотрена оплата стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, частичная оплата стоимости санаторно-курортных путевок сотрудникам, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях. Проводятся выплаты малообеспеченным семьям, имеющим одного кормильца. Для всех сотрудников проводится обучение выбранной должности.

Ярмарка вакансий открыта с 10:00 до 12:00 в актовом зале на 2 этаже по адресу: улица Советская, 7. Специалисты по подбору расскажут соискателям об особенностях работы в почтовых отделениях, а также дополнительных социальных гарантиях, которые получают сотрудники Почты России.

Контактный телефон +7 (911) 890 90 50.

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